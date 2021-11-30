Путин усомнился в возможности привязки валют к золотым запасам

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Возврат привязки валют к золотым запасам вряд ли возможен, считает Владимир Путин. Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Президент напомнил, что отказ от золотого эквивалента произошел естественным образом.

"И сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен, хотя бы потому что объем мировой торговли кратно больше, чем все золотые запасы в мире", – подчеркнул Путин.

Он рассказал, что хождение золотых денег – достаточно сложный процесс.

Президент также рассказал, что Россия не отказывается от доллара. При этом он отметил, что сегодня основной тренд – создание резервных валют.

"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар этого захочет – не захочет и не надо, будем сокращать", – подчеркнул президент РФ.

Он также выразил уверенность, что за развитием криптовалюты необходимо следить внимательнее, так как риски ее использования слишком большие.

"В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых странах она просто запрещена, по-моему, в Китае она запрещена, в некоторых других запрещена, но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие", – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что рост цен в мире вызван целым комплексом причин. В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги в сфере туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх.

