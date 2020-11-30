Мишустин поручил создать динамические показатели эффективности институтов развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин поручил сформулировать ключевые показатели эффективности для обновленных институтов развития. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"В новой системе ключевых показателей эффективности приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение поставленных президентом национальных целей", – уточнили в пресс-службе.

Качество работы институтов будут также оценивать в измененные сроки. Речь идет о том, что этот процесс будет динамическим.

Контролировать исполнение поручения будет глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. До 25 декабря необходимо завершить утверждение ключевых показателей эффективности на 2021 год.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство выделит 80 миллиардов рублей 39 регионам на поддержание стабильности их бюджетов.

