В Кремле посоветовали не использовать Instagram для обращения к Путину

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали официального обращения российских спортсменов с просьбой помочь им разрешить ситуацию с дисквалификацией по решению МОК.
Как пояснил Песков, передает ТАСС, по официальным каналам обращение спортсменов к Путину не поступало. "Понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу", − сообщил представитель Кремля.
"Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно", − подытожил Песков.
Ранее стало известно, что российские бобслеисты и скелетонисты, которые были отстранены МОК от соревнований за нарушение антидопинговых правил, обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. В письме они попросили у главы государства помощи в решении ситуации с отстранением.
Сообщение было опубликовано на странице скелетонистки Елены Никитиной в Instagram.
Его подписали Александр Касьянов, Александр Третьяков, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.
Обращение спортсменов к президенту вызвано недавними обвинительными решениями МОК под руководством Дениса Освальда. От участия в соревнованиях тогда были отстранены несколько российских бобслеистов, биатлонистов и скелетонистов.
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