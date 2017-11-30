В Кремле посоветовали не использовать Instagram для обращения к Путину

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали официального обращения российских спортсменов с просьбой помочь им разрешить ситуацию с дисквалификацией по решению МОК.

Как пояснил Песков, передает ТАСС, по официальным каналам обращение спортсменов к Путину не поступало. "Понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу", − сообщил представитель Кремля.

"Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно", − подытожил Песков.

Ранее стало известно, что российские бобслеисты и скелетонисты, которые были отстранены МОК от соревнований за нарушение антидопинговых правил, обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. В письме они попросили у главы государства помощи в решении ситуации с отстранением.

Сообщение было опубликовано на странице скелетонистки Елены Никитиной в Instagram.

Его подписали Александр Касьянов, Александр Третьяков, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Обращение спортсменов к президенту вызвано недавними обвинительными решениями МОК под руководством Дениса Освальда. От участия в соревнованиях тогда были отстранены несколько российских бобслеистов, биатлонистов и скелетонистов.