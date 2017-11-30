Отстраненные МОК спортсмены попросили помощи у Владимира Путина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские бобслеисты, отстраненные от соревнований за нарушение антидопинговых правил по решению комиссии МОК, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они опубликовали открытое письмо и попросили лидера страны помочь разрешить ситуацию с дисквалификацией.
Сообщение размещено в Instagram скелетонистки Елены Никитиной. Она лишена бронзовой медали Олимпиады в Сочи и возможности участвовать в соревнованиях под эгидой МОК.
В посте упомянуты представители бобслея и скелетона. "(Мы – ред.) Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг, нас несправедливо лишили этого. Просим Вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях", – цитирует письмо "Мир 24".
Документ подписали спортсмены Александр Касьянов, Александр Третьяков, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Публикацию сопровождает хэштег #ПравдаЗаНами.
Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла очередные обвинительные решения в адрес российских спортсменов. От соревнований отстранили бобслеистов, биатлонистов и скелетонистов. Вердикты вызывали возмущение в спортивном сообществе.
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