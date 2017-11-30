Проблем с выплатой пенсий в полном объеме нет – Медведев

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что никаких проблем с выплатами пенсий в России не будет, так как необходимые денежные средства есть.

"Хочу официально сказать от имени правительства, от имени Пенсионного фонда: деньги на выплату пенсий в полном объеме есть и никаких проблем не будет вообще", − подчеркнул глава правительства в интервью российским телеканалам 30 ноября, передает ТАСС.

Ранее в интервью изданию "Аргументы и Факты" бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что дополнительных ресурсов на то, чтобы обеспечить пожилым людям пенсии, в стране не осталось. По словам Кудрина, чтобы выплачивать пенсии в полном объеме, государству потребуется свернуть инвестиции в образование, медицину и дорожное строительство. Позднее глава ЦСР уточнил, что имел в виду, что деньги есть лишь на выполнение обязательств ПФР, но на развитие социальной сферы их не хватает.

В Пенсионном фонде России опровергли заявление Кудрина о том, что денег на выплаты пенсий россиянам не осталось. Представители ПФР пояснили, что существует трехлетний бюджет, и в нем все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР.