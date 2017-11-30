Медведев считает бедность кричащей проблемой российской экономики

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что бедность является кричащей проблемой экономики РФ, и призвал принять конкретные меры для борьбы с ней.
"Бедность − это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, и естественно, что сама бедность является обратной стороной недоразвитости экономики, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет", − цитирует премьер-министра ТАСС. "Очень важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью", − подчеркнул Медведев.
По мнению главы правительства, из-за экономических трудностей за последние несколько лет число бедных среди россиян выросло. При этом Медведев напомнил, что нынешние показатели уровня бедности все равно существенно ниже, чем 10−15 лет назад. "Тогда количество людей, которые имели доходы ниже положенного уровня, измерялось цифрой в 30 миллионов человек", − пояснил премьер.
В то же время Медведев отметил бесперспективность абстрактных призывов бороться с бедностью. "Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать", − подытожил глава правительства.
Ранее эксперты Всемирного банка заявили о возможном снижении уровня бедности в России. По их прогнозам, в 2017 году уровень бедности снизится до 12,9 процента против 13,5 процента в 2016 году. В ВБ отметили, что это связано с замедлением инфляции, а также восстановлением доходов и потребления в стране.
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