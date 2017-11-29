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Экономика

29 ноября, 17:21

Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности в России

экономика общество деньги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Уровень бедности в России в 2017 году снизится до 12,9 процента. Такой прогноз озвучили эксперты Всемирного банка, сказано в докладе организации.

"Ожидается, что уровень бедности должен немного снизиться под влиянием замедления инфляции и восстановления доходов и потребления населения", − цитирует "Газета.ру" сообщение ВБ. В организации заявили, что если в 2016 году уровень бедности в России вырос до 13,5 процента, то по базовому сценарию в нынешнем году он должен снизиться до 12,9 процента.

По мнению Всемирного банка, в 2018-м и 2019 годах уровень бедности в РФ продолжит снижаться, составив 12,6 процента и 12,2 процента соответственно.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал россиянам рост реальной зарплаты в 2018 году. По его словам, реальная заработная плата в России, с учетом инфляции, станет больше на четыре процента, а зарплата бюджетников возрастет на целых 15−20 процентов.

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