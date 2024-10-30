Путин поручил масштабировать программу "Сделано в России"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ и Российскому экспортному центру (РЭЦ) масштабировать программу "Сделано в России" для продвижения отечественных товаров за рубежом и создания позитивного образа страны за ее пределами. Об этом президент сообщил на заседании Госсовета, отчет о котором опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российская продукция, в том числе промышленная, с высокой добавленной стоимостью, должна быть не только узнаваема, но и доступна для иностранных покупателей. Действовать, считает он, нужно "очно и дистанционно", через цифровые каналы и торговые платформы. Кроме того, заметил Путин, есть жалобы со стороны бизнеса на малую поддержку государства в регионах, и призвал разработать дополнительные меры.

Российскому правительству президент поручил увязать региональные и федеральные инициативы в сфере развития экспорта в одну цельную программу. Срок реализации – до 30 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор РЭЦ Вероника Никишина.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией может быть подписано в ближайшее время. С его слов, Россия обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции. Вместе с тем страны хотят нарастить объем экспорта зерна.