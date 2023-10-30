Большое совещание Путина по событиям в Дагестане пройдет в Ново-Огареве

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Большое совещание в связи с событиями в аэропорту Махачкалы Владимир Путин проведет в Ново-Огареве. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли глава государства прилететь в Дагестан.

"В Москве", – отметил он.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин 30 октября запланировал проведение большого совещания, где обсудит попытки Запада воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для раскола общества. Там глава государства затронет ситуацию, произошедшую накануне в аэропорте Махачкалы.

Совещание пройдет в 19:00 в очном формате с участием Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова, а также глав силовых ведомств.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По последним данным Минздрава, в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших в результате беспорядков, двое из них в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм. Многие из них являются сотрудниками полиции.