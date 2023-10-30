В Кремле согласны со словами Шойгу об угрозе военного конфликта ядерных держав

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В Кремле согласились со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе развития военного конфликта ядерных держав из-за западной политики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает RT.

"Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны", – сказал он.

Об угрозе столкновения ядерных держав глава Минобороны заявил на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности. По его мнению, подобный конфликт приведет к катастрофическим последствиям.

Помимо этого, он сказал, что западная концепция о неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона призвана обосновать появление сил Североатлантического альянса в Азии.

Так, по словам Шойгу, спровоцировав острый кризис в Европе, Запад хочет распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион сразу на несколько направлений.

До этого Шойгу сообщил, что Запад использует Украину в качестве тарана, чтобы нанести стратегическое поражение России после того, как РФ приняла контрмеры на экспансию НАТО.

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