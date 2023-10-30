Песков отказался комментировать сообщения о планах призыва срочников в погранвойска

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение военкора Александра Сладкова о якобы планах призывать срочников в российские погранвойска.

"Это я оставляю без комментариев", – заявил представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что россияне, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий.

До этого сообщалось, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва, который начался в России 1 октября. Как и прежде, срок службы составит 12 месяцев. Основную часть призывников начнут отправлять в военные части с 16 октября, при этом их участие в СВО исключено.

Солдат-срочников, призванных в армию осенью, не будут отправлять в зону СВО