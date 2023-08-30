Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

30 августа президенту Белоруссии исполнилось 69 лет. Как отметил Путин, на протяжении многих лет Лукашенко неустанно трудится на благо белорусского народа, а также проводит последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между РФ и Белоруссией.

"Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства", – заявил российский лидер.

Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее стало известно, что центры совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.

В марте Москва и Минск подписали договор, согласно которому на территории Белоруссии разместится тактическое ядерное оружие. К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко