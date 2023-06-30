Путин и Моди подтвердили намерение РФ и Индии укреплять стратегическое партнерство

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе беседы с Путиным индийский премьер в связи с событиями 24 июня выразил поддержку и понимание в отношении действий российских властей по защите и законности порядка, а также обеспечению безопасности населения страны.

В свою очередь, российский лидер обратил внимание Моди на обстановку в зоне спецоперации и дал оценку нынешнему положению дел. Путин также отметил отказ киевского правительства от политических и дипломатических шагов по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Моди во время визита в США призвал все страны сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия и кровопролитие на Украине. Он предупредил о серьезных последствиях украинского конфликта, особенно для стран глобального Юга.



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