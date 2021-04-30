Володин ответил на критику обратившейся к нему саратовской пенсионерки

Фото: instagram.com/volodin.saratov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил обратившейся к нему с критикой власти саратовской пенсионерке. Видео встречи политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Пожилая женщина пожаловалась на стремительный рост цен на продукты и отсутствие льгот, которые были раньше.

"Вот я – мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень – тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас все", – сказала пенсионерка, добавив, что "в стране много лет воруют, врут и Богу молятся".

"Все закончится, от нас все зависит… Я услышал вас", – ответил спикер Госдумы.

О встрече Володин рассказал студентам СГЮА, отметив, что представителям власти следует держать свои обещания, не игнорировать пожилых людей, которые нуждаются в помощи, а также стараться изменить сложившуюся ситуацию.

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