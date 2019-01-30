Волочкова обвинила сенатора Арашукова в обмане

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Балерина Анастасия Волочкова в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала, как задержанный сенатор Рауф Арашуков обманул ее.

По словам артистки, она дважды приезжала в Карачаево-Черкесию с благотворительными концертами, и оба раза ей платили в два раза меньше заявленного.

"Он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты", – рассказала балерина.

Волочкова отметила, что сенатор "всегда кичился деньгами своего папы" и приписывал себе чужие достоинства. Балерина охарактеризовала таких, как Рауф "олигархи из трущоб" и "мыльными пузырями".

Балерина надеется, что задержание Арашукова станет поучительным уроком для тех, кто считает, что деньги дают неограниченную власть над всем.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совфеда. Верхняя палата парламента единогласно решила лишить его неприкосновенности. Арашукову предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

В этот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве.