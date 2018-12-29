Средняя зарплата в Москве вырастет до 82 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве увеличится на 13 тысяч рублей к 2021 году – с 69700 рублей до 82155 рублей. Об этом со ссылкой на письмо Минэкономразвития в Минтруд передает ТАСС.
Достичь такого показателя удастся при выполнении нескольких условий, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Необходимо обеспечить дальнейший рост зарплаты в бюджетном секторе темпами не ниже 2017 года, стабильный уровень безработицы и сохранить положительные темпы роста доходов населения. В противном случае роста зарплат составит 4-5%.
Согласно прогнозам Минэкономразвития, в Санкт-Петербурге зарплата вырастет к 2021 году на 13369 рублей – до 62719 рублей.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов заявлял, что средняя зарплата в столице составляет 81,8 тысячи рублей (за первые восемь месяцев 2018 года рост составил 9,4%). Быстрее всех росли зарплаты в социальной сфере, телекоме, научно-технической деятельности и услугах для бизнеса.
Накануне Минтруд сообщил, что 1 октября 2019 года зарплаты работников федеральных государственных учреждений проиндексируют на 4,3%.
В конце декабря Сергей Собянин в интервью журналистам телеканалов Москва 24, Россия 1 и Россия 24 заявил, что жители Москвы создают для других регионов около пяти миллионов рабочих мест, и назвал столицу локомотивом развития всей страны.
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Эксперты считают, что наиболее востребованы в следующем году на рынке труда станут разработчики приложений для iOS и Android. Средняя зарплата таких специалистов в Москве составляет 130-140 тысяч рублей, а максимальный оклад может достигать 300 тысяч рублей. Также будут пользоваться интересом у работодателей UI/UX-дизайнеры и специалисты по тестированию/QA.
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