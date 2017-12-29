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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главные разочарования 2017 года.

По его словам, таковыми можно считать ситуацию в российско-американских отношениях, а именно то, что их не удалось выровнять, сообщает РИА Новости.

Кроме того, разочарование вызвало состояние минских договоренностей по Украине, добавил пресс-секретарь.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", – пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, как президент Владимир Путин будет отмечать Новый год. По его словам, этот праздник традиционно является для главы государства семейным.