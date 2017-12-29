Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин по традиции будет встречать Новый год в кругу родных и друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей", – цитирует слова Пескова РИА Новости. "Вы знаете, что для него это такой семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг с Дедом Морозом. В начале встречи новогодний волшебник зачитал шуточные письма от зарубежных ведомств и журналистов.