Дед Мороз принял участие в брифинге с Захаровой

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг вместе с Дедом Морозом.

Сказочный волшебник начал встречу, зачитав шуточные письма от зарубежных ведомств и журналистов, сообщает "Газета.ру".

После Дед Мороз поприветствовал Захарову словами: "Ну здравствуй, внученька!", в ответ представитель МИД спросила, не обижал ли Дед Мороз журналистов.

Дед Мороз пообещал в следующем году принести подарки и сказал, что спешит на брифинг пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг. Официальный представитель МИД стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса.