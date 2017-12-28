Дед Мороз принял участие в брифинге с Захаровой

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг вместе с Дедом Морозом.
Сказочный волшебник начал встречу, зачитав шуточные письма от зарубежных ведомств и журналистов, сообщает "Газета.ру".
После Дед Мороз поприветствовал Захарову словами: "Ну здравствуй, внученька!", в ответ представитель МИД спросила, не обижал ли Дед Мороз журналистов.
Дед Мороз пообещал в следующем году принести подарки и сказал, что спешит на брифинг пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг. Официальный представитель МИД стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса.
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