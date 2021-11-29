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Общество

15:17

Путин подписал закон о продлении срока службы высших офицеров

власть общество

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, с маршалами, генералами армии и адмиралами флота, достигшими предельных 70 лет, будет заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента РФ. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало проект приказа, определяющего сведения, относящиеся к служебной тайне.

Всего в документ вошли 813 типов сведений. Они не считаются государственной тайной и в то же время не являются общедоступными.

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