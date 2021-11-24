Призывникам с медобразованием вместо службы могут предложить работу на Дальнем Востоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав России планирует попробовать внедрение альтернативы военной службе для призывников, имеющих медицинское образование, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
По его словам, вместо службы им предложат отработать в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке.
"Предлагаем ряд решений, которые будут востребованы на Дальнем Востоке, эти решения также предложили регионы. Это внедрение так называемого вахтового метода. Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке", – сказал Фисенко.
Он добавил, что кадровая проблема на Дальнем Востоке является одной из основных в здравоохранении.
Ранее Владимир Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.
С поручением глава государства выступил в ходе ВЭФ, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.
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