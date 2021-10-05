Шойгу назвал эпидситуацию в ВС стабильной

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Вспышек заболеваний коронавирусной инфекцией в воинских частях нет, эпидемиологическая ситуация в российских Вооруженных силах стабильна. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Отмечается устойчивая динамика превышения количества выздоровевших над числом вновь выявленных инфицированных и заболевших", – приводит слова министра РИА Новости.

Он уточнил, что в ВС работает более 50 ПЦР-лабораторий, в которых проводится до 6 тысяч исследований в день.

Отмечается, что вакцинация против коронавируса в Вооруженных силах завершилась: было привито 95% личного состава, в том числе преподаватели и персонал вузов и довузовских образовательных учреждений, а также курсанты и слушатели.

На данный момент проводится массовая плановая ревакцинация.

"Ее уже прошли более 200 тысяч военнослужащих", – сказал Шойгу.

1 октября в России началась осенняя призывная кампания на военную службу. Сообщалось, что основные усилия при организации и проведении призыва будут направлены на недопущение заражения COVID-19 и другими сезонными заболеваниями (ОРВИ, грипп, ангина).

Военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками.