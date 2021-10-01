Путин подписал указ об осеннем призыве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре – декабре российских граждан на военную службу. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет должен быть осуществлен с 1 октября по 31 декабря текущего года.

В этом году на службу планируют направить 127 500 человек.

Ранее сообщалось, что основные усилия при организации и проведении призыва будут направлены на недопущение заражения COVID-19 и другими сезонными заболеваниями (ОРВИ, грипп, ангина).

Военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Транспорт, на котором будут перевозить призывников, будет продезинфицирован.

