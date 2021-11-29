Путин поручил главам регионов проконтролировать соблюдение антиковидных мер

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Владимир Путин поручил главам российских регионов взять под контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических ограничений на фоне пандемии, а также процесс наращивания темпов вакцинации населения от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", – говорится в поручении.

В первый раз отчитаться по данному поручению главы субъектов должны до 30 ноября, далее – ежемесячно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность Путина к непопулярным мерам по COVID-19. По его словам, российский лидер в принятии решений является сторонником сбалансированности, однако непростая ситуация с коронавирусом требует принятия непопулярных мер и в этом вопросе глава государства действует во благо граждан страны.

