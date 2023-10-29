Медведев указал на разницу между митингами за Палестину и Украину

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил оценить разницу в масштабах митингов в поддержку Палестины и Украины.

Медведев наглядно показал разницу в уровне поддержки Палестины и Украины других стран. В своем телеграм-канале он опубликовал две фотографии. На первом снимке изображен многотысячный митинг в поддержку Палестины, который накануне состоялся в Стамбуле. На втором изображены единичные пикеты в поддержку Украины.

"Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)", – такими словами сопроводил Медведев кадры.

Накануне в Стамбуле прошел массовый митинг в поддержку Палестины. На нем выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках митинга он назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией. Более того, во время митинга Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа лежит на странах Запада, назвав происходящее в регионе "резней". По его словам, конфликт в Палестине является детищем Запад.