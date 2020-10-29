В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Минздрава к своим специалистам согласовывать комментарии о коронавирусе с пресс-службой ведомства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что рекомендации были даны для того, чтобы граждан не путали порой полярные мнения врачей. Запретом призыв называть нельзя.

"Поймите, просто разнобой в высказываниях, что называется, подведомственных врачей о коронавирусе. Когда один врач говорит, что перчатки – это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий, что это нужно, а четвертый, что это не нужно, это неправильно. Врачи все-таки отвечают за здоровье людей, и это, наверное, для людей плохо, для нас с вами", – высказался Песков.

Представитель Кремля добавил, что данные рекомендации относятся к вопросам профилактики заболевания, а не точным данным по нему. Согласование комментариев с пресс-службой Минздрава поможет избежать "маразма", считает Песков.

При этом помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов также подчеркнул, что данная мера не является препятствием в распространении информации в СМИ, она лишь поможет скоординировать высказывания медиков.

"Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения", – рассказал Кузнецов.

По его словам, "граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам". Большинство внештатных специалистов, работающих в разных медицинских организациях, чаще всего считаются сотрудниками ведомства, а значит, их слова трактуются как позиция министерства, пояснил Кузнецов.

Ранее Минздрав попросил внештатных экспертов координировать информирование по коронавирусу. Любые комментарии и публичные заявления по этой теме должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой министерства.

Главным внештатным специалистам направлено письмо, в котором экспертов просят не злоупотреблять комментариями о коронавирусе, чтобы не раскачивать информационное пространство и не нагнетать панику в обществе.

