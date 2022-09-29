Путин поручил выделять движению детей и молодежи 21,3 млрд рублей ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительству РФ необходимо с 2023 года обеспечить выделение Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи из федерального бюджета средств в размере 21,3 миллиарда рублей ежегодно, следует из поручений президента России, опубликованных на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение должно быть выполнено до конца текущего года.

Кроме того, региональным властям поручено образовать в каждом субъекте координационные органы по взаимодействию с движением детей и молодежи. Срок исполнения поручения также установлен до 31 декабря 2022 года.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Ранее документ одобрил Совет Федерации. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий возьмет на себя Минпросвещения.



Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения детей и молодежи РФ

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