Песков допустил террористический характер аварии на "Северных потоках"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент с газопроводами "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" мог быть террористическим актом, передает ТАСС.

Произошедшее Песков назвал инцидентом, поскольку более четкой квалификации пока дать невозможно, однако подчеркнул возможное участие какого-либо государства.

"...беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что сложившаяся "крайне опасная ситуация" требует срочного разбирательства. В частности, он допустил международное расследование произошедшего в зависимости от ситуации, хотя и признал важность такого взаимодействия.

Представитель Кремля также отказался уточнить, может ли быть перезапущен "Северный поток" после полученных повреждений. Песков заявил, что этот вопрос является техническим и не подлежит ответу.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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