Песков допустил террористический характер аварии на "Северных потоках"

13:28
Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент с газопроводами "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" мог быть террористическим актом, передает ТАСС.
Произошедшее Песков назвал инцидентом, поскольку более четкой квалификации пока дать невозможно, однако подчеркнул возможное участие какого-либо государства.
"...беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества", – заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что сложившаяся "крайне опасная ситуация" требует срочного разбирательства. В частности, он допустил международное расследование произошедшего в зависимости от ситуации, хотя и признал важность такого взаимодействия.
Представитель Кремля также отказался уточнить, может ли быть перезапущен "Северный поток" после полученных повреждений. Песков заявил, что этот вопрос является техническим и не подлежит ответу.
В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".
29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".
Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: