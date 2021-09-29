Путин примет решение по участию в саммите G20 после уточнения всех деталей – Песков

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Владимир Путин примет решение по участию в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после уточнения всех деталей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Чрезвычайный саммит G20 по ситуации в Афганистане пройдет 12 октября. Встреча состоится в формате в видеоконференции.
Инициатива саммита G20 для обсуждения ситуации в Афганистане принадлежит Италии, которая настаивает на привлечении к решению вопроса России, Китая и Турции.
Ранее Путин обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане. В пресс-службе Кремля отметили, что обе стороны настроены взаимодействовать для предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа. Тогда члены радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили об установлении своего контроля на всей территории страны.
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