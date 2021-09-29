Песков отреагировал на слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял на встрече с Дональдом Трампом, которая проходила в Японии в 2019 году.
"Это полная чушь", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм привела в своей книге слова экс-советника Трампа по России Фионы Хилл, сказанные ею про встречу двух президентов в Осаке. Она выразила мнение, что российский лидер, несколько раз кашлявший на переговорах, "возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа".
Также в своей книге она написала, что в США предполагали, что Путин специально выбрал своей переводчицей привлекательную брюнетку на встрече с Трампом, чтобы отвлечь его.
Песков, комментируя это, отметил, что отбором переводчиков на переговоры президента занимается министерство иностранных дел РФ. По его словам, в этом процессе сам глава государства не участвует.
В 2019 году Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед началом саммита G20 в японской Осаке. Встреча заняла 1,5 часа вместо планируемого часа.
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