В Кремле назвали потерю "Луны-25" поводом устранить ошибки

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Неудача миссии станции "Луна-25" является поводом для анализа причин и устранения ошибок для новой попытки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, лунную программу стоит продолжать. Он добавил, что вся страна следила за миссией "Луны-25".

"Ничего в этом нет страшного. Главное – продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент", – сказал Песков.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В СМИ появилась информация, что потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе".

Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"