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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередными утками обвинения в адрес России в атаках на объекты инфраструктуры во Франции. По его словам, западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы во всем обвинить Россию.

"Необоснованные заявления о причастности Москвы к атакам на французскую инфраструктуру в дни Олимпиады в Париже подтверждают это", – заявил Песков, подчеркнув, что это снижает их ценность как источника информации.

Ранее СМИ сообщили, что около 800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах в день открытия Олимпиады из-за серии умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог.

Движение высокоскоростных поездов во Франции было сильно нарушено на атлантической, северной и восточной линиях после умышленных поджогов. При этом на северном направлении остановили сообщение между Парижем и Лиллем до 29 июля.

Кроме того, сообщение было прервано между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась на восточном направлении, где движение поездов было значительно затруднено.

Газета The Daily Mail писала, что французские власти заподозрили Россию в причастности к диверсии на железнодорожной инфраструктуре республики.