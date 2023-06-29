15:36Политика
Путин нарисовал человека на выставке Агентства стратегических инициатив
Путин нарисовал лицо улыбающегося человека на российской сенсорной доске во время выставки АСИ. Гости выставки встретили творчество президента аплодисментами.
Зарубин напомнил, что 10 лет назад Путин нарисовал кошку на иностранной сенсорной панели. Теперь его попросили украсить творчеством отечественную панель.
Ранее Путин заявил, что сильное, ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны. Также, по его мнению, настоящий мотор развития государства – это общественные, предпринимательские и волонтерские инициативы.
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