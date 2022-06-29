Путин прокомментировал слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

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Президент РФ Владимир Путин в ответ на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про "женщину, которая никогда не начала бы войну", вспомнил про действия занимавшей этот пост с 1979 по 1990 год Маргарет Тэтчер.

"Я сейчас не будут говорить "если бы, что бы было". Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий", – сказал российский лидер.

В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.

Ранее британский премьер в интервью ZDF заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, будь он женщиной. По его мнению, боевые действия – это результат "токсичной маскулинности". В связи с этим Джонсон призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

До этого, выступая на саммите G7, Джонсон призвал российских ученых переезжать на работу в Великобританию. По его словам, специалисты, которые "не чувствуют себя в безопасности", могут работать в научных учреждениях Великобритании в рамках программы партнерства с университетами Украины.

