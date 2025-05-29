Путин заявил, что власти будут делать все для стабилизации ситуации в Запорожье

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Ситуация в Запорожской области достаточно непростая, но власти будут делать все для стабилизации. Об этом на встрече с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что российское правительство прилагает максимальные усилия не только по стабилизации ситуации в этом регионе, но и по обеспечению эффективной и равной реализации всех существующих и еще разрабатываемых программ по поддержке населения.

Речь, в частности, шла и о многодетных семьях и других гражданах, вне зависимости от места их проживания.

Ранее Путин утверждал, что РФ хватит сил и средств на восстановление всех исторических территорий, которые принадлежат стране. Для этого есть огромная программа по развитию новых регионов государства.

В частности, за счет федерального бюджета и при поддержке российских регионов-шефов в Донбассе и Новороссии уже восстановлена 21 тысяча объектов. В будущем стоит задача по модернизации свыше 20 тысяч объектов. Президент добавлял, что программа рассчитана до 2030 года.

