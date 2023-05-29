Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон о правилах установки фото- и видеокамер на дорогах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, нормы установки дорожных камер будут регулироваться принятым федеральным законом. Ранее это регулировали ведомственные акты и положения.

Согласно закону, закреплен перечень мест, где можно установить камеры. В список попадают дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, аварийно-опасные дорожные участки, места, где за год произошло четыре и больше дорожно-транспортных происшествий, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы, перекрестки, участки с запрещенной стоянкой или остановкой, а также другие места, которые определяет Госавтоинспекция.

В обновленном законе указано, что на расстоянии не менее 150–300 метров от места нахождения камеры должен быть установлен соответствующий дорожный знак.

Помимо этого, региональные власти и владельцы автомобильной дороги по согласованию с МВД могут принимать решение об установке дорожных камер. Новые участки дорог с установленными камерами будут фиксироваться на официальном сайте МВД.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В начале марта 2023 года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах.

Депутат призвал отказаться от установки камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге, а также отказаться от практики "засад".

