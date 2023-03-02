В РФ призвали изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах, сообщает RT.

По его словам, в последние годы в России многое делается для повышения дорожно-транспортной безопасности. Значительная часть дорожного контроля со временем передается в зону ответственности автоматизированных систем, в частности, камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля.

Это, как подчеркнул Крупник, дает свои позитивные плоды, при этом одновременно приходит много жалоб от автовладельцев на излишнюю строгость и нелогичность размещения отдельных систем контроля движения.

Депутат добавил, что, по мнению многих автолюбителей, в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве "ловушки" для неизбежного наказания в виде штрафа.

Также, как заметил парламентарий, нелогичность размещения таких систем иногда является потенциальным источником чрезвычайной ситуации.

Крупник призвал отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге, а также отказаться от практики "засад".

Ранее власти нескольких российских регионов, Минтранс, а также производители дорожных камер во время круглого стола в Госдуме попросили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках дорог.

Фиксация нарушения средней скорости в РФ велась с 2013 по июнь 2021 года. Так, автомобилисты получали штрафы за проезд подконтрольных отрезков быстрее допустимой средней скорости.

Представитель столичного центра организации дорожного движения Владимир Карпов объяснил, что такой контроль необходим на эстакадах, в тоннелях, рядом с больницами и детскими учреждениями.



В России могут вернуть штрафы за нарушение средней скорости

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