Подростков-нарушителей будут штрафовать при наличии дохода

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Министерство юстиции РФ выступило с предложением назначать штрафы несовершеннолетним нарушителям напрямую, если у них есть доход. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую норму хотят предусмотреть в обновленном Кодексе об административных правонарушениях. Вопросы привлечения несовершеннолетних к административной ответственности прописаны в отдельной главе проекта.

Для подростков предлагают установить такие меры наказания, как предупреждение, административный штраф, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, обязательные работы. В документе также определены условия для каждого из них.

Штраф для несовершеннолетнего могут назначить в размере не более 5 тысяч рублей и только при наличии собственного дохода. Данная мера, а также обязательные работы могут быть присуждены за грубое правонарушение.

Срок обязательных работ не должен превышать 30 часов, независимо от максимальной планки, указанной в законодательстве в отношении конкретного правонарушения.

Замечанием ребенок может ограничиться, если совершил административное правонарушение впервые, а само оно не классифицируется как грубое.

Полная отмена административной ответственности также возможна. Ее могут утвердить, если суд признает возможность исправления через воспитание (у родителей, их заменяющих лиц или в надзорных органах).

Ранее в мае члены Совета Федерации предложили приостановить до конца 2020 года применение нормы об административном аресте за неуплату штрафов. Данную инициативу рассматривают как послабление из-за пандемии коронавируса.

