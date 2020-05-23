В СФ предлагают временно не применять норму КоАП об аресте за неуплату штрафов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Члены Совета Федерации предлагают приостановить до конца 2020 года применение нормы об административном аресте за неуплату штрафов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
Он объяснил, что инициатива актуальна в условиях пандемии коронавируса, поскольку большинство граждан не могли вовремя оплатить выписанные им штрафы. Именно поэтому сенаторы предлагают внести изменения в статью 20.25. В ближайшем будущем они планируют вынести наработки на рассмотрение парламенту.
Клишас напомнил, что неоплаченный своевременно штраф влечет за собой наказание в виде штрафа в двукратном размере, либо административного ареста сроком до 15 суток, либо в виде обязательных работ до 50 часов.
"Однако в настоящее время в КоАП РФ не предусмотрен порядок представления ходатайств, заявлений и жалоб посредством подачи их в электронном виде. Таким образом, вопрос о предоставлении гражданину отсрочки или рассрочки уплаты штрафа также может быть не решен вовремя", – подчеркнул он.
Клишас добавил, что временное исключение ответственности позволит обеспечить защиту здоровья привлекаемых к административной ответственности граждан.
30 января Минюст РФ обнародовал проект нового КоАП. Его хотят ввести в действие с 1 января 2021 года. Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года.
Документом сокращается число административных правонарушений. Не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за правонарушения, не включенные в новый вариант кодекса. Сокращается предельный срок назначения обязательных работ: 60 часов вместо 200.
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