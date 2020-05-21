Женщину в Москве будут судить за вовлечение сына в занятия попрошайничеством

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В Москве завершено расследование дела 34-летней приезжей, заставлявшей малолетнего сына просить милостыню, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как установило следствие, женщина, не имея постоянного источника дохода, с августа 2019 года систематически вовлекала четырехлетнего сына в занятия попрошайничеством на столичных улицах и в метро.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

К настоящему моменту расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия женщина находилась под подпиской о невыезде.

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