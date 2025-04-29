Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгоград наименование Сталинград

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Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, ветеранского сообщества и участников спецоперации присвоить аэропорту Волгоград историческое наименование Сталинград.

Соответствующую просьбу президенту передал губернатор региона Андрей Бочаров.

"Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда", – ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Волгоград вернется к названию Сталинград с 8 по 10 мая. При посадке в местном аэропорту пилоты будут сообщать авиадиспетчерам "Сталинград-Подход" и "Сталинград-Контроль".

Кроме того, Санкт-Петербург временно переименуют в Ленинград. В аэропорту Пулково авиационные диспетчеры и пилоты начнут объявлять в эфире "Ленинград-Подход" и "Ленинград-Контроль".

