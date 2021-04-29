Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг "Северного потока – 2"

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Владимир Путин считает, что инсинуации вокруг "Северного потока – 2" связаны с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции.
"К сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз – это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня", – пояснил российский лидер.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
По словам вице-премьера Александра Новака, газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году.
Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
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