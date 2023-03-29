Интернет может принести много зла, если не заниматься его регулированием – Песков

Фото: depositphotos/GaudiLab

В России занимаются регулированием интернета, поскольку он может нести много зла, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, глобальную сеть можно сравнить с лекарством, которое при неправильном использовании может превратиться в яд.

"С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны – он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием интернета", – объяснил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение фейков. Запись об этом появилась в реестре ведомства для проверки блокировки страниц и ресурсов в России.

Оказалось, что с января 2023 года ведомство трижды направляло в адрес американского музыкального сервиса требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы РФ.



Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!