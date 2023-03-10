Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение фейков. Об этом сообщает РИА Новости.

Запись об ограничении доступа к странице появилась в реестре ведомства для проверки блокировки страниц и ресурсов в России.

"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Три месяца администрация сервиса игнорировала отправленные РКН требования, в связи с чем был ограничен доступ к сайту и мобильному приложению.

Last.fm был запущен в 2002 году. Он собирал при помощи плагинов сведения о предпочтениях в музыке, которую слушали пользователи, и составлял индивидуальные подборки. Также пользователи могли просматривать странички других людей с похожими музыкальными вкусами и оставлять отзывы на композиции в блогах.

Ранее РКН направил мессенджеру Telegram требование с просьбой ограничить доступ к фейковому телеграм-каналу руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Неизвестный пользователь зарегистрировал канал и вел его от имени Мизулиной, распространяя ложную информацию о блокировке различных сообществ и компьютерных игр.



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