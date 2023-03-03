03 марта, 19:03Технологии
Роскомнадзор призвал Telegram ограничить доступ к фейковому каналу Мизулиной
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram требование ограничить доступ к телеграм-каналу, распространяющему ложную информацию от имени руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что в РКН поступила жалоба о фейковом аккаунте в мессенджере, который от имени Мизулиной распространяет недостоверную информацию, "вводящую пользователей в заблуждение".
Ранее сообщалось, что ложная информация о запрете аниме, некоторых компьютерных игр, субкультуры "Редан" и рэпера Shadowraze начала распространяться в канале, подписанном именем Мизулиной.
Отмечалось, что СМИ ведутся на фейковую страницу главы организации, поскольку ее настоящий канал не отображался в поиске Telegram.
Мизулина добавила, что обратилась по данному поводу в Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре сообщили об ограничениях для Telegram
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