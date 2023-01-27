В ГД заявили о необходимости заблокировать сайт посольства США

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") сообщил о необходимости заблокировать сайт посольства Соединенных Штатов в России. Он уточнил, что направит обращение соответствующего содержания в МИД РФ и Роскомнадзор. Его слова передает РИА Новости.

В настоящее время на территории РФ ограничен доступ к интернет-ресурсам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), следует из реестра Роскомнадзора.

Парламентарий предложил не отступать от выбранной траектории и продолжить работу по ликвидации подобных сайтов. Он уточнил, что в первую очередь необходимо удалить сайт посольства США в России.

"Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там администраторы дипломатической миссии. Тем более на русском языке", – отметил он, комментируя блокировку ЦРУ и ФБР.

Хамзаев назвал подобные ресурсы вражескими и выразил мнение, что западным дипломатам в РФ следует фильтровать публикуемую информацию.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили недоступность зарубежных интернет-сервисов сбоями в их работе. В ведомстве подчеркнули, что причиной недоступности некоторых иностранных сервисов в России стал сбой в работе сети доставки контента CDN (Content Delivery Network).

В среду, 25 января, часть российских пользователей на время лишилась доступа к App Store, Steam, Playstation и другим зарубежным сервисам.

В России вновь предложили заблокировать Youtube

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