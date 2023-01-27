Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США для пользователей, находящихся на территории России. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Ведомство ограничило возможность посещения интернет-ресурсов www.cia.gov и www.fbi.gov. О причинах, послуживших блокировке сайтов на территории России, не сообщалось.

Ранее россияне пожаловались не недоступность сервисов App Store, Steam, Playstation.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что зарубежные интернет-сервисы были временно недоступны в связи со сбоями в их работе. В ведомстве подчеркнули, что причиной недоступности некоторых иностранных сервисов в России стал сбой в работе сети доставки контента CDN (Content Delivery Network).



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