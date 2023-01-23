Генпрокурор РФ заявил об усилении информационных атак на россиян

Фото: depositphotos/dedivan1923

Прокуратура отслеживает и добивается блокировки ресурсов, которые распространяют недостоверные сведения, однако информационные атаки на население России усиливаются, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает газета "Известия".

Он напомнил, что для ресурсов, которые целенаправленно занимаются из-за рубежа дезинформацией, чтобы создать социальную напряженность и сформировать негативное отношение к России, введены уголовно-правовые запреты.

"<...> к счастью, люди и сами прекрасно понимают, что эта нездоровая пропаганда направлена против их собственных интересов, против интересов нашей страны, в которой мы живем, которую мы любим", – сказал Краснов.

По словам генпрокурора, в прошлом году в Роскомнадзор было направлено более 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. Кроме того, РКН на основании данных требований заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тысяч интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверные сведения о спецоперации.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить право выступать в качестве учредителей СМИ лицам, публично дискредитировавших российскую армию. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил в Генпрокуратуру. Он напомнил, что с началом СВО недружественные западные правительства начали информационную войну против России и ее вооруженных сил.



Путин заявил о развязывании против России войны в киберпространстве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!