В администрации президента заявили, что против РФ ведут войну широким фронтом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Война против России ведется очень широким фронтом, а боевые действия в ходе спецоперации являются лишь ее частью. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он рассказал об экономической войне против Москвы. Кириенко добавил, что такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны.

"Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры", – приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее зампред Еврокомиссии Вера Юрова рассказала, что Евросоюз может представить новый пакет антироссийских санкций в ближайшее время. По ее мнению, в это процессе определенную роль играют некоторые страны, которые ввозят в Россию подсанкционную продукцию.



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