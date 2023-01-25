В Госдуме сообщили о блокировке соцсетей блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс

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Социальные сети блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс будут заблокированы после возбуждения административного дела за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

По ее словам, уже принято решение о включении страниц этих блогеров в Единый реестр запрещенных сайтов. Лантратова добавила, что после возбуждения дела блогеры предложили своим подписчикам помочь оплатить им штраф.

"Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности", – подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что на блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс завели административное дело за пропаганду ЛГБТ. Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор еще в начале декабря с просьбой проверить блогеров на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, аморального поведения, а также на оскорбление чувств верующих.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно подписанному документу, пропаганда ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете повлечет за собой штраф в размере 5 миллионов рублей.



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